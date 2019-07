Fundo britânico paga 30 milhões por 48% da Caravela

O Toscafund Asset Management LLP, empresa de gestão de investimentos sedeada em Londres, com mais de 3,5 mil milhões de dólares de ativos sob gestão, irá integrar o futuro quadro acionista da Caravela – Companhia de Seguros através de uma operação de aumento de capital e aquisições a atuais acionistas, atingindo uma participação de 48% do capital. O site Private Equity News indica que o negócio terá sido avaliado em 30 milhões de euros.

Esta transação, ainda sujeita à aprovação da entidade reguladora do setor – Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), marca o início de uma nova fase de investimento da Caravela, “dotando-a de mais meios que suportem e potenciem o trajeto de crescimento obtido nos últimos 5 anos”.

Luis Cervantes, Presidente e fundador da Caravela afirma que “durante os últimos 5 anos, com o apoio dos nossos investidores, colaboradores, agentes e clientes, construímos a principal companhia independente de seguros de propriedade portuguesa”acrescentando estar “muito satisfeito por receber na Caravela, um investidor forte e internacionalmente reconhecido, como o Toscafund, e esperamos trabalhar com eles para expandir a nossa presença no mercado local e continuar a construir, durante os próximos anos, um futuro positivo para a Caravela”, conclui.

Já Fabrizio Cesario, Partner no Toscafund, comentou : “Estamos muito entusiasmados em concretizar esta parceria com a Caravela, e os seus atuais acionistas, e em apoiar a atual equipa de gestão através do nosso capital e experiência em serviços financeiros”, continuando disse que “este investimento enquadra-se na nossa estratégia de apoio a empresas em crescimento que beneficiem da disrupção de mercado, conduzida pela tecnologia e inovação, aproveitando a experiência substancial do Toscafund no apoio para empreendedores bem-sucedidos ampliarem os seus negócios.”

George Koulouris, Partner no Toscafund. 2 afirma, por seu lado, que “a Caravela é um negócio fascinante, rentável e com um potencial de crescimento muito grande”, acrescentando que “tendo recuperado de uma crise económica, o mercado português oferece vantagens substanciais” daí estar confiante de que “a Caravela, por ter investido fortemente em tecnologia desde a sua formação, apresenta uma proposta única de modelo de negócio, Sendo flexível e ágil, é a plataforma certa para entrar no mercado português”, conclui Koulouris.

Aliar o capital à gestão

O tomador de 48% do futuro capital da Caravela designa-se Toscafund Asset Management LLP e foi fundado em 2000 pelo investidor Martin Hughes. Tem um longo histórico de apoio e disponibilização de capital de crescimento como os realizados no Aldermore Bank, Hoist, Atom Bank, OakNorth, Esure, Plurimi Wealth e no LIQID.

A Caravela é uma empresa independente de seguros Não Vida com sede em Lisboa e que opera em Portugal. A empresa foi criada em 2014 sob o nome e marca Caravela, após a aquisição das operações da Macif em Portugal. A Caravela concentra-se em Clientes Retalho e PME’s, oferecendo uma ampla variedade de soluções de seguros para cobrir seus riscos, tendo atingido um volume de prémios de 59,5 milhões de euros em 2018.

Com uma rede de distribuição de âmbito nacional, a Caravela investiu fortemente em tecnologia e recursos digitais, no sentido de facilitar o relacionamento com agentes, parceiros e clientes, fornecendo ferramentas de auto serviço para facilitar a gestão de carteira de seguros.

A Caravela é suportada por uma equipa de gestão com muita experiência no mercado de seguros em Portugal e apoiada por um grupo de acionistas nacionais que mantêm o controlo da companhia.