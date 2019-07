A mediadora EXS está a desenvolver uma campanha de marketing direto para promoção do seu simulador de seguro de vida ligado ao crédito à habitação, dirigida designadamente ao e-mail dos consumidores, através da empresa especializada neste tipo de ações Planeo.

Este simulador da EXS permite comparar as propostas de 9 seguradoras: Zurich, April, Tranquilidade, Generali, Mapfre, MetLife, Real Vida Seguros, Victoria e Asisa. A utilização do simulador, de acordo com a EXS, permite poupar até 60% por mês com aquele produto. A EXS promete reduzir um encargo mensal de 96,86 euros com o seguro de vida ligado à habitação para 49,06 euros por mês. A mediadora afirma trabalhar com 25 seguradoras diferentes para diferentes produtos.

A mediadora opera nos segmentos dos seguros particulares, seguro vida crédito habitação, seguro multirriscos habitação, seguro automóvel, seguro de acidentes pessoais, seguro de saúde, seguro ‘bike’ e seguro de instrumentos musicais.

No plano dos seguros empresariais, incluem-se na sua carteira os seguros para gestores, o seguro de responsabilidade civil para profissionais, o seguro de saúde de grupo, o seguro de acidentes de trabalho de trabalhadores por conta de outrem, o seguro ‘premier’ e o seguro de viagem.

Os simuladores online tornaram-se uma das ferramentas mais importantes quando se trata da subscrição de uma apólice de seguro. Constituem mesmo uma porta para a subscrição online de um seguro. A maior parte das seguradoras, corretores e mediadores utilizam-nos como argumento de marketing. Por enquanto, cabe aos segurados apurar qual o simulador ‘mais fiável’.