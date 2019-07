A empresa que ganhou a que foi adjudicada a obra de ampliação do Hospital de Viseu esperou tanto tempo para que o Governo autorizasse o início dos trabalhos que acabou por desistir, segundo noticia a TSF (acesso livre). Foram dois anos entre a adjudicação e a autorização para as obras começarem depois de o Ministério da Saúde ter falhado o prazo para o arranque da ampliação da urgência.

O conselho de administração do Centro Hospitalar Tondela Viseu confirmou à TSF a desistência da obra que era considerada urgente há cinco anos. Agora, o hospital está à procura de uma solução para que a obra possa avançar, o que poderá aumentar os custos da obra para os cofres públicos.

A atual urgência do hospital recebe cerca de 400 doentes por dia, apesar de ter sido construída com capacidade para menos de metade, como explicou o presidente da Câmara de Viseu, António Almeida Henriques, à TSF. “Eu vou ao hospital e fico chocado com as condições em que as pessoas estão. As pessoas estão espalhadas pelos corredores fora numa situação que não é humana”, disse.

O autarca acrescentou que os fundos europeus para a ampliação estão há muito disponíveis pelo que considera “natural que a empresa que há dois anos estava disponível para fazer a obra deixe de estar porque o mercado mudou”. Na opinião de Almeida Henriques, é agora necessário perceber se outras empresas que foram a concurso público há dois anos mantêm o interesse.