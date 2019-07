Generali apela à China

Dois dos maiores grupos italianos, a seguradora Generali e o fundo soberano CDP apelaram esta quarta-feira às autoridades chineses no sentido de acelerar a abertura do mercado de serviços financeiros da potência asiática à Itália e outros países, refere a Reuters.

O diretor para as operações internacionais da Generali, Jaime Anchustegui, afirmou, num fórum em Milão que reuniu Itália e China, esperar que as empresas estrangeiras possam vir a ter posições de controlo no ramo dos seguros de vida no mercado chinês.