Grande operador de criptomoedas quer seguradora

Um dos maiores cambistas de criptomoedas, a Coinbase, prepara-se para criar a sua própria seguradora, contando com o apoio da Aon, um gigante na prestação de serviços especializados nas áreas de gestão de riscos, resseguros, capital humano, benefícios e consultoria.

Trata-se de uma ‘seguradora cativa’, o que permite à empresa que a detém conservar os recursos que seriam aplicados no prémio de seguro. A Aon, que entre os serviços prestados faz a gestão de ‘cativas’, define-as como empresas de seguros e resseguros criadas por grupos empresariais para acautelar exclusivamente os próprios riscos. Quase todas as empresas da Fortune 500 mantêm seguradoras cativas.

A Coinbase e a Aon veem a nova seguradora como uma solução para a eventual falta de cobertura dos tipos de seguros disponíveis no mercado para o câmbio de criptomoedas, de acordo com a página online da CoinDesk, empresa especializada em criptomoedas e blockchain.

A Coinbase e a Aon não comentaram a criação da nova seguradora, mas Jacqueline Quintal, diretora da Aon, que reconhece que muitas empresas que operam no câmbio de criptomoedas se sentem “desconfortáveis“ com as soluções que o mercado segurador lhes oferece, pelo que procuram alternativas, aconselhando-as, entretanto, a recorrer, em primeira instância aos seguros tradicionais, explorando depois hipóteses alternativas, incluindo os ‘seguros cativos’.