Parece uma nave espacial, ainda que muitos digam que se trata de um donut. O novo edifício-sede da marca da maçã não deixa, certamente, ninguém indiferente pela sua forma diferente do habitual, mas também pelo valor astronómico em que está avaliado. O campus em Cupertino, na Califórnia, é um dos edifícios mais valiosos do mundo.

4,17 mil milhões de dólares. Esta foi a avaliação foi feita pelo condado de Santa Clara, na Califórnia, um valor a que não foi nada fácil chegar, isto porque não há termo de comparação com o edifício da empresa liderada por Tim Cook. “Todos os bocadinhos daquele edifício são personalizados”, diz David Ginsborg, responsável pela avaliação, ao The Guardian.

Desde o desenho em si, em círculo, até aos vidros, mas também aos pinheiros do deserto do Mojave que circundam a nova sede da fabricante do iPhone, tufo foi tido em consideração para chegar à avaliação final. E tudo poderia impedir que se chegasse a um valor, mas “no final de contas, é um edifício de escritórios”, nota Ginsborg.

A avaliação feita pelo condado, que será utilizada para definir o valor dos impostos que a Apple terá de pagar anualmente, ficou aquém dos cinco mil milhões de dólares que a empresa gastou para construir esse edifício peculiar. O “cheque” da marca da maça compara, por exemplo, com os 5,5 mil milhões que custaram construir o The Marina Bay Sands resort em Singapura.