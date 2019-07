Munich Re entre as “vítimas” com falha do foguetão Vega

O 15º lançamento de um foguetão Vega, destinado a colocar em órbita o Falcon Eye I, um satélite de observação militar feito pela Airbus para os Emiratos Árabes Unidos, falhou dois minutos após a descolagem da base de Kourou explorada pela Arianespace na Guiana francesa.

A Munich Re já admitiu estar entre as resseguradoras desta operação que, segundo a Reuters, terá uma apólice para prevenir estes casos no valor de 369 milões de euros, cobrindo o foguetão e próprio satélite transportado.

O satélite, com 1197 kg, devia ter sido colocado numa órbita de 611 metros, 57 minutos após o lançamento. Um lançamento deste tipo de foguetão, cujo principal fabricante é a Agência Espacial Italiana e realizado pela Arianespace, custa cerca de 32 milhões de euros em serviços, adicionado do foguetão em si que está estimado em 25 milhões.

As causas estão a ser investigadas mas a falha terá sido causada no momento de uma segunda ignição de propulsor. A Arianespace tem planeado quinze novos lançamentos até 2024, com este propulsor ou uma evolução Vega C a partir de 2020.