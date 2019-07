FlySafeGO procura seguradora internacional para drones

O FlySafeGO, aplicação inovadora criada pela portuguesa Think Future, “está a negociar a sua expansão internacional com parceiros seguradores em mercados europeus”, afirmou a ECOseguros João Freitas Branco, CEO da empresa. A Corretora MDS e a seguradora UNA são já parceiras em Portugal, nesta aplicação para cobertura de riscos provocados por drones.

Esta app veio responder a necessidades concretas: “Os aficionados dos drones somente tinham a possibilidade de realizar seguros anuais exigidos pela legislação nacional para Aeronaves Não Tripuladas acima dos 900 gramas”, explica Freitas Branco, situação que “não contemplava os operadores amadores que, eventualmente, só pilotam em alguns fins de semana do ano”, concluiu.

Daí ter sido criada a app FlySafeGO em que, após ter as respetivas autorizações, o utilizador pode subscrever um seguro de responsabilidade civil de 100 mil, 250 mil ou 500 mil Euros, “em cerca de 35 segundos após ter realizado o registo”. O certificado digital é emitido diretamente para o e-mail do utilizador e, segundo Freitas Branco, não há histórico deste certificado não ter sido aceite pelas autoridades fiscalizadoras.

A App é gratuita e a subscrição de seguros poderá custar 4,1 euros por hora, no caso da responsabilidade civil de 100 mil euros e custará cerca de 110 euros em caso de subscrição anual para o mesmo nível de responsabilidade.

Além da contratação ou ativação de um seguro, a FlySafeGO indica, na própria hora, as condições de voo, tendo em conta a localização, as condições meteorológicas ou as áreas restritas por questões legais.

Como restrição a app apenas permite contratar um seguro para drones que registam dados de voo, que permitem delimitar raios de acção (geofencing), que dispõem de sistemas de localização, e que têm funções automáticas de retorno à base. Neste momento apenas são aceites equipamentos das marcas DJI, Parrot, Xiaomi, e Yuneec.