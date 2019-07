Fidelidade aposta na proximidade

A nova campanha da Fidelidade aposta a fundo no reforço da proximidade, pelo que se adapta a cada região. A rede da seguradora, abarcando 3.500 agentes e 480 lojas serve de inspiração ao conceito criado: “A Fidelidade continua com Portugal. Para que a vida não pare”.

“Com esta campanha pretendemos consolidar a relação de proximidade com cada um dos nossos clientes. Isto só é possível quando se conta com a colaboração de uma rede comercial profissional e dedicada que, em cada vila e cidade de Portugal, está sempre disponível para acompanhar as pessoas, agilizar assistência e superar-se, quando é mais necessário, colocando o cliente em primeiro lugar e prestando-lhe o seu apoio”, refere José Alvarez Quintero, administrador da Fidelidade.

A campanha, criada pela Ivity Brand Corp para a seguradora, será ativada progressivamente até ao final deste ano, com uma aplicação personalizada às diferentes zonas de Portugal Continental e das ilhas onde marcará presença.