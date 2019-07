Generali Brasil aposta em seguros de medicamentos

A Generali Brasil fechou uma parceria exclusiva e inovadora com a BSF Saúde, uma empresa especializada em gestão de saúde e assistência farmacêutica, tornando-se a única seguradora a oferecer este tipo de serviço no Brasil. O contrato de 20 anos prevê que sejam alcançados mais de 500 milhões de reais (cerca de 118 milhões de euros) em prémios de seguros.

Apenas 25% da população brasileira possui um plano de saúde. Estes são, em 80% dos casos, pagos pelos empregadores. Com a forte crise que afetou o país nos últimos dois anos, 2,8 milhões de pessoas perderam acesso a planos de saúde. A marcação de consultas no sistema público chega a ter um prazo de espera de 180 dias e o acesso a medicamentos é muito caro no Brasil.

A BSF faz a gestão da cadeia de medicamentos, através da sua rede credenciada em todo o país e é responsável pelos planos corporativos de acesso a medicamentos. A nova parceria permitirá a distribuição do Seguro Farma BMG, o resultado de uma aliança estabelecida pela Generali com o Banco BMG em 2017. A apólice cobre despesas com genéricos após atendimento nas urgências ou internamento hospitalar e abarca ainda a cobertura de morte acidental e assistência no caso de funeral.