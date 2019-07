Mercado concentrado em 5 seguradoras

A Fidelidade é a empresa que tem maior produção no mercado segurador português, tanto no ramo vida como no não vida. De acordo com os dados respeitantes ao último ano e apresentados pela presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), Margarida Corrêa de Aguiar, numa comissão parlamentar, qualquer dos dois ramos do negócio segurador, é dominado por três empresas. No ramo vida pontificam a Fidelidade (39%), a Ocidental Vida, assente na parceria entre Ageas e BCP (17%) e Santander Totta Vida (12%). Seguem-se, ainda no ramo vida, a BPI Vida e Pensões (6%), GNB Seguros Vida (4%), Allianz (3%), com a restante produção distribuída por outras seguradoras (14%). São 30 as empresas de seguros que exploram o ramo vida, estando 17 sob supervisão da ASF. A produção total do ramo vida atingiu 8,1 mil milhões de euros.

Já no ramo não vida operam 59 empresas, encontrando-se 29 sob supervisão prudencial da ASF. Em 2018, a produção da totalidade do mercado (4,8 mil milhões de euros) representava cerca de 37% do total da atividade seguradora. Aqui a quota da Fidelidade é de 26%, seguindo-se a Seguradoras Unidas, agora vendida à Generali, com 15% e a Allianz, com 9%. O restante mercado é distribuído por Ocidental Seguros (7%), Ageas Seguros (6%), Liberty (6%), Zurich Insurance (5%), Lusitania Seguros (4%), Generali (3%) e outras empresas (17%).

A presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões divulgou estes números na comissão parlamentar de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, que houve, todos os anos, os supervisores do setor financeiro. Margarida Corrêa de Aguiar adiantou que a produção seguradora subiu em Portugal, em 2018, 12,6% (na média dos dois ramos), muito acima do crescimento da produção de seguro direto na União Europeia (6,4%). A produção total da União foi de 1.305 mil milhões de euros.

O resultado técnico do ramo vida desceu, o ano passado, fixando-se abaixo de 400 mil milhões de euros. Pelo contrário, o ramo não vida aumentou significativamente o seu resultado técnico, que se aproximou dos 200 mil milhões de euros. O resultado técnico é um indicador fundamental de desempenho para as seguradoras, somando os prémios, o acréscimo de provisões técnicas, o saldo de resseguro e o resultado financeiro e subtraindo o custo dos sinistros e os custos de exploração. A taxa de sinistralidade diminuiu, mantendo-se no segmento doença e aumentando ligeiramente no setor automóvel.

A dívida pública e as obrigações emitidas por empresas privadas dominam as carteiras de investimentos nos dois ramos seguradores. No ramo vida os títulos de dívida pública representam 45% das aplicações feitas pelas seguradoras que nele operam, as quais tinham ainda 29% da sua carteira constituída por obrigações, 12% por fundos de investimento, 10% por depósitos bancários e 5% por ações. A carteira de investimento dos ramos não vida são mais arrojadas, com as aplicações em ações a representarem 12% do total, predominando, contudo, a dívida pública, embora com menor expressão que no ramo vida (35%) e as obrigações privadas (24%). Os fundos de investimento representam 14% das carteiras de investimento das seguradoras não vida, os depósitos 11% e os ativos em terrenos e edifícios 5%.

O mercado português apresenta um significativo potencial de crescimento quando comparado o “índice de densidade”, que divide o total de prémios subscritos pela população residente, nacional e europeu. Embora tenha crescido no último ano, o valor dos prémios que se podem matematicamente afetar a cada residente em Portugal (1.301 euros), mantém-se bastante abaixo do apurado na área do euro (2.444 euros) ou na União Europeia (2.319 euros).