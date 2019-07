Ramo automóvel pesa 49% nas reclamações

As reclamações recebidas pelas seguradoras aumentaram 29% no último ano relativamente a 2017. As reclamações analisadas tiveram um acréscimo de 28%, de acordo com os dados apresentados pela presidente da entidade reguladora (ASF), no decurso de uma apresentação feita numa comissão parlamentar.

Foram analisadas pelas seguradoras, no último ano, 8.310 reclamações, das quais 974 respeitam ao ramo vida (um aumento de 42% relativamente ao ano precedente) e 7.336 aos ramos não vida. O destaque vai para o ramo automóvel, onde foram analisadas 4.050 reclamações. Os seguros de incêndio e outros danos suscitaram 1.344 reclamações, os de acidentes de trabalho 686 e o de saúde 380.

Em 2017 o número de reclamações analisadas apenas subira ligeiramente face a 2016, situando-se em 6.469, menos 1.841 reclamações que no último ano.