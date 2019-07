Indemnização recorde na Roménia

A fábrica da Solina Romania, na região de Alba, ficou destruída em fevereiro último após um violento incêndio. Os danos da unidade pertencente á multinacional francesa Solina foram avaliados em 16,5 milhões de euros, constituindo o maior valor de indemnização de sempre na Roménia.

Foi a Marsh Claims Excelence, unidade da corretora para sinistros complexos, da Marsh Romania, a regularizadora do sinistro, representando a Solina.

A fábrica tinha duas apólices separadas, segundo o site Romania Insider, uma para as existências e outra para o edifício e equipamentos, ambas foram contratadas com a Omniasig, subsidiária romena do grupo segurador austríaco VIG.