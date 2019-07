A fidelização de clientes e as comissões tornaram-se elementos chave para os bancos maximizarem receitas e rentabilizarem a sua atividade. Em prol desses objetivos têm-se socorrido de diferentes estratégias. A oferta de descontos a familiares de clientes é uma das mais recentes apostas. A Caixa Geral de Depósitos, o BCP, o BPI e o Montepio estão a seguir nesse caminho. O enfoque? O crédito à habitação, mas não só.

Há três bancos a promoverem descontos no crédito à habitação perante a existência de relações familiares. Neste âmbito, a aposta incide na oferta de descontos no spread, com estes a irem de um mínimo de 0,125 pontos percentuais ao máximo de 0,25 pontos, consoante a instituição financeira.

A CGD, que se socorre da frase “Quem tem crédito habitação Caixa tem mais vantagens. E a família também”, para promover o seu produto é a instituição mais generosa. “O valor da redução de spread, comercialmente atribuído, se o cliente reunir condições elegíveis do ponto de vista da aceitação do crédito e confirmar a relação familiar, é de 0,25%“, adiantou ao ECO fonte oficial da CGD. Para ter acesso a esse desconto de spread, o cliente que pretenda recorrer a um financiamento para comprar casa nova tem de fazer prova de ser familiar direto (pai e filhos) de alguém que já disponha de um crédito à habitação Caixa.

Estratégia semelhante está a ser levada a cabo pelo Montepio que no âmbito da comemoração do seu 175 anos lançou uma campanha promocional em que nos contratos de crédito à habitação celebrados até 30 de setembro a fasquia do spread pode baixar até ao mínimo de 1,175%. Mas para chegar a esse valor, é indispensável que o cliente a contratar o empréstimo seja filho de clientes atuais ou novos clientes do Montepio que tenham uma relação ativa com a instituição. Encaixando nesse perfil, há direito a um desconto de 0,125 pontos percentuais no spread a contratar.

Também o BCP se dispõe a “premiar” quem procure financiamento para a compra de casa e tenha ligações familiares com clientes do banco. Encaixando nesse cenário, a instituição financeira liderada por Miguel Maya dispõe-se a abater 0,2 pontos percentuais ao spread a contratar.

O crédito à habitação sobressai no conjunto de vantagens oferecidas às famílias, algo que não será de estranhar sobretudo tendo em conta a disputa com vista à captação de clientes para esse segmento de atividade que se tornou tão relevante para os bancos sobretudo num contexto de juros em mínimos históricos. A descida dos spreads é a ferramenta mais utilizada neste âmbito, a que há cerca de ano e meio também se juntou a estratégia de promoção de uma contratação rápida para o cliente.

Há mais para além de descontos no crédito

A aposta na família não se resume apenas ao crédito à habitação. Também chega a outros produtos financeiros, como as “contas pacote” e os seguros.

O BCP também promove a sua oferta nesse campo. Os clientes do banco que adiram às soluções “cliente Frequente” ou “Mais Portugal” (conta para residentes no estrangeiro) e caso também haja uma conta filha a aderir a uma solução “GO!” (conta destinada aos clientes mais jovens) beneficiam de uma redução na comissão de gestão mensal, passando a pagar 1 euro nos três primeiros meses. O custo mensal base habitual daquelas duas primeiras contas é de 8 euros, valor que baixa para 6 ou 4,5 euros, com a domiciliação de ordenado e consoante for o seu montante respetivo.

Na sua campanha “Vantagem Família”, o banco liderado por Miguel Maya isenta ainda a 12.ª mensalidade no seguro automóvel Móbis, no seguro de saúde Médis ou no seguro multirriscos Homin, ao primeiro titular tanto da “conta pacote” como da “conta filha” associada. Aproveita ainda para promover alguns produtos de poupanças ou a sua oferta de crédito pessoal.

Também o BPI acena às famílias na promoção dos seus produtos. A “Conta Valor”, a “conta pacote” do banco para graúdos e miúdos, e o crédito fazem parte dessa aposta, mas os seguros destacam-se na montra online do banco.

As contratações de seguros que sejam realizadas junto do banco entre 15 de julho e 31 de outubro valem no máximo 450 euros em cartão pré-pago. Ou seja, na contratação do seguros Allianz Auto, Casa e saúde. Cada seguro contratado dá direito a 50 euros de carregamento nesse cartão pré-pago.