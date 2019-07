COSEC com linha de 100 milhões para metais e moldes

As empresas dos setores metalúrgico, metalomecânico e de moldes passam a contar com uma linha dedicada de seguro de créditos com garantia do Estado, no valor de 100 milhões de euros, gerida pela COSEC no âmbito do Sistema dos Seguros de Créditos com Garantia do Estado (SCGE).

Esta nova linha tem garantia do Estado, que abrange a generalidade dos mercados excepto países da União Europeia, enquadra-se no programa Capitalizar Mercados Externos e no Programa Internacionalizar, estabelecidos pelo Governo. As candidaturas podem ser feitas online.

Para aproveitamento desta nova linha de crédito foram estabelecidos acordos com onze instituições financeiras: Caixa Geral de Depósitos, Banco BPI, Banco Comercial Português (Millennium bcp), Banco Santander Portugal, Bankinter Portugal, BBVA Portugal, Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, Caixa Económica do Montepio Geral, EuroBic, Montepio Investimento e Novo Banco.

“Esta linha vai permitir às empresas exportadoras apresentar conjuntamente com as suas propostas de venda de equipamentos, soluções de financiamento a médio prazo ao importador, em condições concorrenciais”, explica Maria Celeste Hagatong, Presidente do Conselho de Administração da COSEC.

Para divulgação a COSEC conta com Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal (AIMMAP) e com a Cefamol – Associação Nacional da Indústria de Moldes. Em Portugal, o setor da metalomecânica é responsável por cerca de 18% do Produto Interno Bruto e, em 2018, as exportações do setor metalúrgico e metalomecânico aumentaram 11,3% face a 2017, para os 18,3 mil milhões de euros, atingindo “a melhor marca de sempre”, diz a AIMMAP.

A COSEC, à qual o Governo confia a gestão desta linha de crédito, é uma empresa especializada de capitais privados repartidos equitativamente pelo Banco BPI, o quarto maior Banco Português, e pela Euler Hermes uma das maiores empresas do mundo em seguro de créditos.