As farmácias estão a preparar um reforço do stock de medicamentos e dos turnos de serviço para dar resposta à greve agendada para 12 de agosto que promete parar o país, avança o Público. Depois da paralisação de abril, as entidades que prestam socorro à população esperam que se volte a criar uma Rede de Emergência de Postos de Abastecimento (REPA) que dê prioridade, por exemplo, a veículos de bombeiros e proteção civil.

“Espero que esteja salvaguardada uma percentagem de combustível nas gasolineiras, que tenham sempre disponibilidade para os carros dos bombeiros”, referiu ao Público o presidente da Liga de Bombeiros Portugueses, Jaime Marta Soares.

Já da parte da Associação de Distribuidores Farmacêuticos (Adifa), a prioridade é a inclusão deste serviço na REPA. A entidade garantiu que tem “alertado para a necessidade de se manter o critério prioritário e que sejam definidos os procedimentos para o abastecimento das viaturas especializadas que são responsáveis pelo transporte diário dos medicamentos”.

Ainda assim, a Associação Nacional de Farmácias (ANF) está a tomar medidas de precaução. “As farmácias estão a reforçar stocks e serviços de turno” com o objetivo de evitar grandes filas, diz Nuno Flora, secretário-geral da ANF.

Já a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil assegura que “à semelhança dos procedimentos implementados anteriormente, está em permanente contacto com os restantes serviços do Estado”, de forma a garantir que “não exista impacto” na prestação dos serviços de emergência.