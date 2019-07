Gurus do direito dos seguros vão estar em Lisboa em Outubro

A associação europeia da AIDA – Association Internationale de Droit des Assurances vai organizar em Lisboa a sua 8ª conferência com o tema “Landfall of the Tech Storm”, reunindo mais de 300 especialistas, em direito dos seguros provenientes, essencialmente da Europa “mas também de todo o mundo”, revelou Margarida Lima Rego, presidente da AIDA Portugal para além de Professora associada e subdiretora da NOVA Direito.

A conferência terá lugar nos próximos dias 3 e 4 de Outubro, na Fundação Gulbenkian, em Lisboa, e terá a tecnologia como pano de fundo dos muitos painéis a realizar sempre com oradores e participantes de origens e experiências diversificadas.

“O objetivo é reunir juristas de interesses diversificados como académicos, juristas internos das seguradoras e corretoras, sociedades de advogados, juízes, reguladores, legisladores, e pessoas interessadas pelos mais diversos motivos” explica Margarida Lima Rego, acrescentando que se trata de um fórum independente onde diversas entidades discutem de forma livre e agradável para tentar chegar a conclusões” concluindo que, acessoriamente, também se pretende, “promover a ciência na área do direito dos seguros, permitir às pessoas que desenvolvem investigação recolher dados sobre a prática”.

Informações adicionais são obtidas através da AIDA Portugal.