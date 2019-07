Jessica Walsh goes solo

O anúncio foi feito pela própria designer no Instagram “Huge, life changing news! Today I launch my creative agency &walsh” escreveu.

A até aqui cofundadora e diretora criativa da agência sediada em Nova Iorque Sagmeister & Walsh, anuncia assim que acaba de criar a sua própria agência, assumindo aos 32 anos o titulo de fundadora, CEO e diretora criativa da &Walsh. Uma agência especializada em branding e publicidade, que irá trabalhar com marcas desde a estratégia, ao design até ao projeto final.

Segundo a designer, mantém-se a mesma equipa de 25 pessoas e o espaço na Broadway, mas para além do novo branding, há também uma nova visão para este novo capítulo profissional. No curriculum tem o trabalho de marcas como Snapchat, Apple, Beats by Dre, Kenzo, Barneys New York, BMW. Já segundo a adweek, a nova agência irá ocupar o espaço no mercado da Sagmeister & Walsh, hoje mais dedicada a apoiar colaborações artísticas entre os dois designers, como foi o caso da exposição Stefan Sagmeister. The Happy Show, que passou pelo MAAT.

“Ao lançarmos a &Walsh, juntamo-nos ao 0,1% das agências criativas fundadas por mulheres” escreve a designer num artigo que assina no novo site da agência, mostrando-se determinada a mudar o gap que ainda existe na indústria criativa.