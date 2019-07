Super Bock lança nova marca de cerveja na China

Num ano de aposta estratégica no mercado chinês, a Super Bock acaba de lançar a primeira grande produção sob o mote da Amizade na China, acompanhada do lançamento de uma nova cerveja, a 1927 Crystal Wheat Beer, criada especialmente e em exclusivo para o consumidor chinês.

Em comunicado a marca fala de “uma operação sólida e sustentada a que o Super Bock Group está a desenvolver na China, onde a empresa tem, atualmente, uma forte parceria local, para a expansão do seu negócio que se iniciou neste país, em 2009”.

A campanha criada especificamente para aquele mercado é assinada pela GPB Shanghai e “enaltece as manifestações e as relações de amizade na China, sempre com autenticidade e proximidade”. O filme está já a ser comunicado nos diversos canais digitais da marca no país, e chega também ao ponto de venda nas províncias de Fujian e Zhejiang, numa estratégia de aproximação ao consumidor local.

Com a nova campanha, o Super Bock Group lança também uma nova marca de cerveja que “celebra o ano de fundação da SuperBock, 1927, traduzindo a cultura de inovação da empresa e o objetivo de surpreender o consumidor”. Criada pelo Mestre cervejeiro Miguel Cancela, “que foi buscar inspiração às suas visitas à China, à riqueza da gastronomia local e à autenticidade dos momentos de convívio aí descobertos” destaca-se, segundo o grupo “por uma combinação única de maltes de trigo e cevada para garantir a suavidade da cerveja. O adicionar de um lúpulo especial (lúpulo citra) confere-lhe um caráter surpreendente, através do seu aroma frutado”.

A 1927 Crystal Wheat Beer é assim uma cerveja a pensar no consumidor chinês e estará disponível em locais de consumo trendy.