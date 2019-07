Hiscox vai cobrir navios apreendidos maliciosamente

A Hiscox, seguradora britânica especializada em riscos singulares lançou uma apólice para cobertura dos riscos relativos a “Navios apreendidos maliciosamente por governos estrangeiros”, apólice que chegou uma semana tarde para a Stena Bulk, proprietária do Stena Impero, o petroleiro arrestado pelas autoridades iranianas, no passado dia 20, por alegadamente ter abalroado uma embarcação de pesca. Colisão ainda não confirmada pelo armador.

Enquanto se sabe que a tripulação de 23 homens se encontra bem, mas detida a bordo do petroleiro, o facto é que esta apreensão é vista como acto retaliatório contra o Reino Unido que, dias antes, tinha arrestado um navio iraniano por alegadamente transportar petróleo para a Síria.

O seguro, agora e oportunamente oferecido pela Hiscox, vai cobrir perdas por não realizar fretes, e providenciará serviços de gestão de crise – contratando a empresa especializada Control Risks – o que inclui ligação a governos e suporte às famílias dos tripulantes. Não serão considerados pedidos de subscrição para navios que tenham tráfego de e para o Irão.

Stuart Bisson, responsável pela Hiscox Special Risks para Guernsey e Europa, afirma que a nova apólice “permite a armadores e fretadores de navios o segurança de saber que têm o conhecimento e experiência da Control Risks para os ajudarem a gerir a crise, bem como o suporte financeiro da Hiscox para ultrapassarem a perda de fretes”, conclui.

O Grupo Hiscox, com sede nas Bermudas, é reconhecido como uma seguradora especializada com um portefólio diversificado, tanto por produtos como por países e acredita alcançar o equilíbrio entre negócios expostos a riscos elevados e empresas locais menos voláteis. Com mais de 3.300 funcionários em 14 países tem como principais segmentos os profissionais individuais e empresas, bem como os patrimónios elevados. Internacionalmente subscreve grandes empresas e resseguro através das divisões Hiscox London Market e Hiscox Re.

O grupo segurador é representado em Portugal pela Innovarisk, empresa independente que opera enquanto agência de subscrição da Hiscox e como Lloyd’s Coverholder.