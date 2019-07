Foi há três anos que o Governo decidiu dar uma nova vida a imóveis públicos classificados que estavam sem uso. O Programa Revive colocou no mercado conventos, quartéis e mosteiros devolutos espalhados pelo país, com o objetivo de encontrar interessados em reabilitá-los. Foram 33 os imóveis lançados, dos quais sete acabaram adjudicados, num investimento total de 54 milhões de euros. Mas a iniciativa não fica por aqui… vêm aí mais 15.

O objetivo é simples: transformar monumentos abandonados em unidades turísticas, de forma a “rentabilizar e recuperar o espaço e abri-lo aos cidadãos”, “utilizando fundos privados”, disse Manuel Caldeira Cabral, na altura ministro da Economia, em setembro de 2016, durante o lançamento do Revive. O Revive é um programa que junta os ministérios das Economia, Cultura e Finanças e o Governo abriu uma linha de financiamento de 150 milhões de euros para ajudar na recuperação deste património.

A primeira edição do Revive incluiu 33 imóveis e, até ao momento foram lançados 17 concursos, revelou o Gabinete do Ministro Adjunto e da Economia. Em aberto estão dois concursos — o Convento do Carmo, em Moura, e o Mosteiro de Lorvão, Penacova –, enquanto cinco estão a ser avaliados — Casa de Marrocos (Idanha-a-Nova), Quartel da Graça (Lisboa), Paço Real de Caxias (Oeiras), Castelo de Vila Nova de Cerveira e Quartel do Carmo (Horta). Dos 17 concursos lançados, sete já foram adjudicados, somando um investimento superior a 54,5 milhões de euros.

Vila Galé dá o pontapé de partida em Elvas

O primeiro e único imóvel a ser reabilitado no âmbito do Revive foi o Convento de São Paulo, em Elvas (datado de 1721 e desocupado desde 2004), que acabou transformado num hotel de quatro estrelas. O concurso foi adjudicado ao Grupo Vila Galé, que investiu nove milhões de euros nas obras de reabilitação, ficando com a concessão durante 40 anos.

O Vila Galé Collection Elvas – Historic Hotel, Conference & Spa abriu portas em junho e conta com 79 quartos, dois restaurantes, bar, piscina exterior, spa e piscina interior, duas salas de reuniões, um salão de eventos e um claustro. Criou 43 postos de trabalho e é o 34.º hotel do grupo.

Slicedays transforma Convento de Santa Clara

Concluídos estão já oito concursos, embora não se conheça o resultado de todos. A norte está o Convento de Santa Clara, em Vila do Conde, cuja concessão foi adjudicada em novembro do ano passado à Slicedays, já proprietária de três unidades hoteleiras nos Açores e na Madeira. Este projeto prevê a construção de um hotel de cinco estrelas, num investimento de mais de oito milhões de euros, e tem abertura prevista para 2021.

Na altura do concurso, a Slicedays estava na corrida juntamente com a Empreendimentos Turísticos Montebelo, do Grupo Visabeira, que se propunha a pagar uma renda anual de 25 mil euros. Contudo, a Slicedays levou a melhor ao oferecer 51 mil euros anuais.

Grupo MS Hotels & Resorts vai reabilitar Mosteiro de Arouca

Outro dos concursos finalizados a norte é o do Mosteiro de Arouca, fundado no século XII, cujo contrato de concessão foi assinado em abril deste ano com o Grupo MS Hotels & Resorts. A concessão é válida durante 50 anos e prevê uma renda anual de 42 mil euros.

O contrato prevê a construção de uma unidade hoteleira de quatro estrelas, com cerca de 60 a 70 quartos, spa, piscina interior e exterior, um restaurante e um campo de padel. A cadeira hoteleira prevê um investimento de 3,5 milhões de euros.

Hotel de Turismo da Guarda nas mãos do Grupo MRG

Na Guarda está o Hotel de Turismo, que vai ser reconvertido pelo Grupo MRG Construction, uma das empresas do Grupo Manuel Rodrigues. O consórcio ficou com a concessão do imóvel por um período de 50 anos, mediante o pagamento de uma renda anual de 63 mil euros. Para as obras de reabilitação está previsto um investimento de sete milhões de euros.

O Grupo MRG vai construir uma unidade hoteleira de quatro estrelas, com 50 quartos, restaurante e spa, e cujo tema será a neve. A construção terá em conta a sustentabilidade ambiental e o hotel vai ocupar, no mínimo, 55% da área bruta de construção. O Hotel Turismo da Guarda foi comprado em 2010 pelo Turismo de Portugal para um projeto de requalificação turística, mas este acabou abandonado dois anos depois, estando o imóvel deste então devoluto. Em 2015 ainda se tentou vender a unidade, mas não apareceram interessados.

Grupo Visabeira transforma pavilhões nas Caldas da Rainha em hotel

Nas Caldas da Rainha, os Pavilhões do Parque D. Carlos I vão ser transformados num hotel de cinco estrelas pelo Grupo Visabeira. O contrato de concessão foi assinado em setembro de 2017 e será válido por um prazo de 48 anos. O novo hotel vai abrir portas até ao final de 2020 e prevê uma renda mensal de 3.500 euros, estando previsto um investimento de 15 milhões de euros.

O hotel, instalado num imóvel centenário, vai ter 105 quartos e terá por base “um conceito de ligação da indústria hoteleira à indústria de faiança”, dado o Grupo Visabeira deter na cidade as Faianças Bordallo Pinheiro, explicou José Luís Nogueira, administrador da empresa, à Lusa. O projeto vai ainda contemplar uma ligação ao Museu da Cerâmica e ao Museu Malhoa, ambos localizados no parque.

Hotel Vila Galé Alter Real avança na Coudelaria de Alter

Depois do Vila Galé Collection Elvas, o Grupo Vila Galé venceu o concurso de concessão da Coudelaria de Alter, em Alter do Chão, no distrito de Portalegre. Tal como o próprio nome indica, o tema será o turismo equestre, e o novo hotel de quatro estrelas terá 76 quartos, bar, três piscinas exteriores, spa e piscina interior aquecida, biblioteca, enoteca e restaurante, num investimento previsto de 8,5 milhões de euros.

A concessão da coudelaria à cadeia hoteleira será feita por um período de 50 anos. Em junho, o ministro da Agricultura, Luís Capoula Santos, disse, em declarações à Rádio Campanário, que a requalificação do imóvel “está em bom ritmo” e que deverá estar concluída dentro de “seis meses a um ano”. Já o CEO do Grupo Vila Galé, Jorge Rebelo de Almeida, adiantou que o “Alter do Chão abrirá no primeiro trimestre do próximo ano”.

Convento de Santo António dos Capuchos reabilitado por três empresários

Em Leiria, o Convento de Santo António dos Capuchos vai ser reabilitado por três empresários: António Luís Sampaio de Almeida, Carlos Martins Oliveira e Paulo José Pereira de Sousa. O contrato de concessão foi assinado em fevereiro deste ano e será válido durante 50 anos, estando previsto um investimento de 4,5 milhões de euros.

Os três empresários vão pagar ao Estado uma renda anual de 40,1 mil euros e comprometem-se a construir um hotel de quatro estrelas com 50 quartos. “A recuperação do Convento de Santo António dos Capuchos no âmbito do Revive é uma ótima notícia para a cidade de Leiria. É um imóvel marcante que voltará a ser fator de geração de riqueza e de criação de postos de trabalho para a economia leiriense”, disse na altura a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, citada em comunicado.

Convento de S. Francisco e Colégio de S. Fiel sem interessados

Dos 17 concursos lançados, dois ficaram sem interessados. Foram o Convento de S. Francisco, em Portalegre, e o Colégio de S. Fiel, em Castelo Branco. No caso do convento, o Governo vai relançar o concurso, adiantou ao ECO fonte oficial do Gabinete da Secretária de Estado do Turismo. A Câmara de Castelo Branco já admitiu tomar posse do colégio, onde Egas Moniz concluiu os estudos secundários através da lei da descentralização, mas a mesma fonte revelou que o Governo ainda está a estudar uma solução.