A EPAL – Empresa Portuguesa das Águas Livres lançou uma aplicação que permite saber, em tempo real, a qualidade da água da rede pública. Para já, a H2O Quality está apenas disponível em Lisboa e dá ainda informações sobre o melhor caminho até ao bebedouro mais próximo.

Funciona tudo através de georreferenciação. Isto é, a qualquer momento e em qualquer local da capital, o utilizador pode aceder à aplicação e saber a qualidade da água que está a ser distribuída nesse local específico. É-lhe dada informação sobre os componentes, nomeadamente cálcio, magnésio, cloro, cor, dureza, pH, entre outros.

Na aplicação aparecerá também um mapa com a localização dos bebedouros mais próximos, e haverá indicações sobre os locais onde pode ser adquirida a Fill Forever, a garrafa reciclável da EPAL, 100% ecológica e que pode ser cheia com água da torneira.

O utilizador terá também acesso a informação mais detalhada sobre as origens da água da EPAL, as diversas fases de tratamento e o controlo da qualidade da água. Através da H2O Quality, é ainda possível aceder a outras aplicações da EPAL, tais como a myAQUA, que permite gerir os dados de contrato, e a app do Museu da Água, que permite obter mais informações acerca dos seus espaços culturais.

A app está disponível em português e em inglês e pode ser descarregada para dispositivos Android e iOS.