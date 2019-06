A próxima edição da Time vai ter um português na capa. Vestido de fato, com água até aos joelhos, é assim que António Guterres aparece na primeira página da conceituada revista norte-americana, dando a cara pela luta contra as alterações climáticas enquanto secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU). Vai para as bancas a 24 de junho.

“O nosso planeta a afundar” — Our sinking planet — é a manchete da próxima edição, um título que é acompanhado de três factos relativos às alterações climáticas: níveis dos mares a aumentar, residentes em fuga, cidades a desaparecer. A foto do antigo primeiro-ministro português foi captada em Tuvalu, “um dos países mais vulneráveis” ao flagelo, de acordo com a revista. A fotografia é da autoria do fotojornalista Christopher Gregory

“Enfrentando uma subida do nível da água do mar, as nações insulares estão a liderar o combate contra as alterações climáticas”, acrescenta a Time, alegando que o resto do mundo tem muito a aprender com eles. Nesse artigo, o português aponta que o fenómeno “oferece uma oportunidade para o multilateralismo mostrar o seu valor”. O artigo completo, que já foi publicado na versão online da revista, pode ser lido aqui.

A Time publicou ainda, no Twitter, um vídeo com uma montagem a promover a capa da próxima edição, no qual Guterres vai gradualmente ficando submerso:

As alterações climáticas são provocadas pela emissão de gases com efeito de estufa decorrentes da atividade humana, sobretudo da queima de combustíveis fósseis. Nos últimos anos, o ritmo das alterações tem vindo a aumentar, desencadeando o aquecimento global e o degelo dos glaciares, fazendo subir o nível dos oceanos.

Outras das consequências são as ondas de calor e secas cada vez mais frequentes. Segundo a WWF, “as mudanças climáticas são a maior ameaça ambiental do século XXI, com consequências profundas e transversais a várias áreas da sociedade: económica, social e ambiental”.