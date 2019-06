Metro do Porto retira bancos para aumentar capacidade

O Metro do Porto vai retirar os lugares sentados junto às portas de mais de 20 composições. A medida pretende dar resposta ao aumento significativo do número de passageiros, revela esta quinta-feira o Jornal de Notícias (acesso pago).

A empresa justifica a necessidade com o aumento “da capacidade de resposta de transporte” e para “facilitar os movimentos de entrada e de saída”. Neste momento, há 40 veículos a circular sem lugares sentados junto às portas das carruagens. A retirada dos bancos representa a diminuição de cerca de 20 lugares sentados.

A afluência mais elevada de passageiros deve-se à entrada em vigor do passe único na área metropolitana do Porto. Só no mês de maio a operadora registou um recorde de 6,7 milhões de validações. Face ao evidente crescimento do número de passageiros, o Metro do Porto lançou um concurso para aquisição de mais 18 novos veículos para a frota, que deverão entrar em circulação entre 2021 e 2023.

À semelhança do Metro do Porto, o Metropolitano de Lisboa também vai aderir a esta medida e retirar bancos das carruagens mas com uma finalidade diferente. “Está previsto criar um espaço multiúsos em 30 carruagens”, ou seja, retirar-se bancos para “transportes de crianças em cadeirinhas de bebé e/ou transporte de volumes”, explicou fonte da empresa. Segundo a empresa, a retirada de bancos “não tem ligação direta com o aumento da procura de utentes”. Face à procura elevada, a transportadora aumentou a velocidade de circulação dos veículos.