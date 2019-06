Os espanhóis da Merlin Properties querem chegar à bolsa de Lisboa ainda este ano, para que a sociedade também seja reconhecida como um “ator local” em Portugal. A intenção foi revelada pelo Expansión, que cita declarações do presidente executivo daquela empresa, Ismael Clemente.

“Somos uma empresa ibérica. Para nós, a Península Ibérica é um único mercado geográfico e queremos ser cotados em Portugal, para que nos reconheçam como um ator local no país”, afirmou Ismael Clemente, num pequeno-almoço de trabalho promovido pela Confederação Espanhola de Diretores e Executivos, no qual o gestor deu a conhecer a intenção de concluir a constituição de uma SIGI em Portugal e consequente entrada na bolsa portuguesa até ao final deste ano.

Em Espanha, a Merlin Properties já faz parte dos chamados REIT (Real Estate Investment Trusts), na sigla original em inglês, que são fundos de investimento em imobiliário cotados em bolsa. Em Portugal, o regime legal dos REIT, traduzidos para SIGI, foi aprovado no início deste ano, embora ainda não se conheçam fundos que já tenham sido constituídos em Portugal ao abrigo do novo regime legal.

A Merlin Properties tem em Lisboa oito edifícios de escritórios, com 100.300 m2, bem como dois centros comerciais e um entreposto logístico. A empresa espanhola conta já com ativos de 1.000 milhões de euros no mercado nacional e tem mais de 1.000 milhões para investir até 2023.