Contas Q2: Arthur J. Gallagher aumenta receitas em 13,1%

A Arthur J. Gallagher & Co. anunciou um aumento do volume de negócios de 13,1% para 1130 milhões dólares no segundo trimestre do ano, relativamente ao Q2 de 2018. Os resultados líquidos cresceram 8,2% para 138 milhões de dólares no mesmo período.

Neste último trimestre a Gallagher, que é o terceiro maior grupo de corretagem e gestão de riscos do mundo segurador, completou a aquisição de 13 corretoras que representam, no conjunto, cerca de 195 milhões de dólares de vendas anuais.

As tarifas aumentaram, neste período, pelo menos 5% e estão com tendência para subir, revelou o CEO J Patrick Gallagher, acrescentando que se está a “receber algum vento de cauda, mas não estamos em situação de hard market”, referindo-se a uma conjuntura muito favorável, como a sucedida em 2001, onde a oferta dita as regras e preços por ser muito inferior à procura.

O CEO da Gallagher afirmou ainda que muitos corretores estão a aconselhar os clientes a manterem os contratos com as atuais seguradoras mas, diz, em muitos casos o mercado está muito competitivo e é obrigação dos corretores “andar às compras procurando melhores condições para os seus clientes”, conclui.