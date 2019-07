EDPR encaixa 155 milhões com ativos eólicos no Brasil

A EDP Renováveis chegou a acordo com uma filial da Actis, um investidor de private equity em mercados em crescimento, para a venda da participação acionista total num projeto de tecnologia eólica onshore com 137 MW de capacidade instalada. Recebe 155 milhões de euros, mas o impacto para a empresa liderada por Manso Neto chega aos 285 milhões.

Em comunicado enviado pela EDP Renováveis à CMVM revela que a venda do parque eólico de Babilonia, de 137 MW, localizado no estado de Bahia, Brasil, foi realizada “por cerca de 650 milhões de reais” brasileiros, sendo este referente ao valor do capital próprio, ficando “sujeito a ajustes aquando da conclusão”.

Com base no no preço da transação deste parque em operação desde o quarto trimestre de 2018, mas também no da “dívida líquida externa, o valor total implícito do enterprise value, para 100% dos ativos, ascende a 1,2 mil milhões de reais”, equivalente a 285 milhões de euros.

“A alienação anunciada hoje faz parte da estratégia de rotação de ativos, ou seja a venda de participações maioritárias em projetos operacionais ou em desenvolvimento, o que permite à EDP Renováveis acelerar a criação de valor e reciclar capital para reinvestir em crescimento adicional”, nota a empresa.

“Incluindo a transação anunciada hoje, a EDP Renováveis já alcançou cerca de 25% do objetivo de quatro mil milhões de euros de rotação de ativos para 2019-22, conforme anunciado no Strategic update de 12 de março de 2019″, conclui.

(Notícia atualizada às 7h54 com mais informação)