Foram compradas 280 mediadoras nos EUA no 1º semestre

Foram 280 as mediadoras e corretoras compradas nos Estados Unidos no 1º semestre deste ano. EBITDA médio do negócio subiu.

As compras de empresas de distribuição de seguros nos Estados Unidos no primeiro semestre deste ano desceu ligeiramente face a igual período do ano passado, registando-se 280 operações em 2019 e 283 em 2018. Apesar desta quebra a Marsh Berry Capital, consultora que realiza este levantamento de forma regular, prevê que se ultrapassem os 600 negócios durante todo este ano.

O valor das transações voltou a subir, tendência que se mantém desde 2016, tendo o valor médio do negócio atingido 10,94 o EBITDA. Este indicador Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization significa os resultados das empresas antes de juros, imposto sobre lucros, e amortizações e é utilizado para encontrar os lucros correntes de uma empresa. Neste caso a valorização média das empresas transacionadas é o resultado da multiplicação por 10,94 do seu EBITDA anual.

Entre os compradores predominaram os corretores participados por fundos de private equity, os corretores independentes e os corretores cotados em bolsa.

Dos 280 negócios a Patriot Growth Insurance Services realizou 23, a Hub International fez 19, a AssuredPartners comprou 18 empresas, a BroadStreet Partners adquiriu 17 e, terminando o top 5, a Arthur J. Gallagher & Co realizou 14 aquisições.