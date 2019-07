Ageas lança campanha destacando cores e mediadores

A Ageas Seguros lançou uma campanha publicitária para televisões e rádios focada nos produtos de prevenção e proteção de pessoas, famílias e empresas, “sem nunca esquecer o papel fundamental do mediador na relação de aconselhamento e proximidade que disponibilizam”, diz a empresa em comunicado.

A campanha tem o mote “O seu mundo é feito de pequenos mundos. A Ageas Seguros tem uma solução para cada um” e estará também nas rádios, digital, imprensa e rede de ATM.

A componente vídeo é composta por dois filmes, um primeiro faz uma apresentação global do novo conceito de comunicação da seguradora, o segundo apresenta a campanha comercial do produto “Casa Segura”, oferecendo assistências com limite de 30 de setembro.

Os protagonistas dos filmes são a apresentadora e atriz Filomena Cautela, e o ator Nuno Távora. “A escolha dos protagonistas reforça o trabalho contínuo que temos vindo a apresentar nas nossas campanhas, explica Alexandra Catalão, Diretora de Marketing da Ageas Seguros acrescentando ser constante “a presença do mediador no centro do acompanhamento diário dos nossos clientes e da representação e compreensão da proteção dos mundos em que vivem”, concluindo que “permite transmitir a compreensão das necessidades dos nossos clientes e o investimento na proximidade dos nossos mediadores e serviços”.

A Ageas Seguros “continua a afirmar o seu território de cores no setor tantas vezes tido como cinzento”, como afirma e revela que “através da renovação da linha gráficas identifica as cores utilizadas nas peças de comunicação com o código para daltónicos”.

Contribuíram para esta campanha, do lado da Ageas, Gustavo Barreto, diretor de Marketing e Distribuição, Alexandra Catalão, Diretora de Marketing, Marta Vicente, Responsável de Marketing Operacional e Comunicação, Maria Armanda Duarte, Responsável de Comunicação Externa e Rute Godinho, Técnica de Comunicação Externa. A agência criativa foi a Havas e a produtora foi a ShowOff Filmes.