Álvaro Almeida entra em oitavo lugar na lista pelo Porto, Joaquim Miranda Sarmento fica fora das listas em Lisboa. Este é o destino dos dois economistas, respetivamente coordenador e porta-voz para as finanças, que nos últimos meses estiveram a preparar o cenário macroeconómico e as medidas de política fiscal e orçamental do PSD. A surpresa é mesmo a ausência de Miranda Sarmento, que tinha já discutido com o líder do partido a entrada num lugar elegível, até à 10ª posição e acaba por não ir a votos nas legislativas de outubro.

Na noite das “facas longas” – o conselho nacional do PSD que decorre em Guimarães – para a aprovação das listas do PSD à Assembleia da República, confirmou-se a “limpeza” política liderada por Rui Rio. Há a confirmação oficial, pela voz do secretário-geral do partido, José Silvano, do veto de Rio a Hugo Soares, e as ausências de nomes como Maria Luís Albuquerque e Miguel Pinto Luz, entre outros.

Consulte aqui as listas de candidatos do PSD às legislativas

(em atualização)