O Millennium BCP aumentou os seus recursos de clientes em mais de mil milhões através da subscrição por clientes de seguros de poupança e investimento. Este tipo de recursos integram os designados fora do balanço e são representados por contratos de de operações de capitalização, seguros unit-linked e planos de poupança como PPR, PPE e PPR/E.

Na operação portuguesa, sem a atividade internacional do banco, o valor dos recursos totais de clientes do Millennium BCP atingiu os 55,6 mil milhões de euros, sendo 8.786 milhões, cerca de 16%, representados pelos seguros de poupança e investimento do banco que refletiram o aumento de 1.076 milhões, embora uma parte desse aumento resulte de uma redução de ativos distribuídos, outra rubrica de recursos fora de balanço.

Nas receitas de comissões bancárias, a bancassurance obteve 58 milhões de euros, mais 8,5% que em igual período do ano passado, enquanto os resultados da atividade seguradora renderam 5,4 milhões de euros ao banco, quando tinham contribuído com apenas 1,6 milhões no primeiro semestre de 2018.

O Millennium apresentou no semestre resultados líquidos de 169,8 milhões de euros, mais 12,7% que no primeiro semestre de 2018. O ativo total, incluindo Portugal e estrangeiro, cresceu mais de 10% para 80, 87 milhões de euros.