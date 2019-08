Quem dá mais? As propostas dos partidos para baixar impostos

A menos de três meses da ida às urnas, os partidos deram o tiro de partida na caça ao voto. Entre uma descida generalizada de impostos e simples alívio fiscal, direita e esquerda lançaram mão do trunfo fiscal para convencer os eleitores.

Com uma carga fiscal em níveis recorde, nos 35,4% do PIB, os partidos à direita centraram a sua estratégia de comunicação com um anúncio à cabeça de medidas de reduções de impostos. O PCP, o Bloco de Esquerda e o PS (ainda que em menor grau) também avançam com medidas na área fiscal. E no caso dos socialistas, as propostas não têm qualquer referência a taxas específicas ou escalões.

O ECO reuniu as principais medidas na área fiscal que os partidos já anunciaram que farão parte dos programas eleitorais.