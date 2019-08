Estes são os 25 maiores grupos seguradores do mundo

A UnitedHealthGroup é o maior grupo segurador do mundo em volume de prémios emitidos com 132,4 milhões de euros, de acordo a classificação estabelecida pela A. M. Best, uma agência de rating norte americana especializada em seguros e companhias do setor. A diferença para a francesa AXA, a segunda global e primeira europeia, é superior a 50%. A China Life entra no terceiro lugar com volume de prémios emitidos de 81, 5 milhões de euros.

O ranking estabelece um intervalo entre os 132,4 milhões de euros da primeira, a UnitedHealth e a 25ª, a Japan Post, que emitiu prémios no valor de 33,1 milhões de euros em 2017. Neste top 25 as seguradoras dos Estados Unidos revelam o poder da concentração. O país norte-americano, para além do primeiro lugar, coloca a Anthem em 6º, Kaiser Foundation em 7º, State Farm em 9º, Berkshire Hathaway em 11º, Aetna, Humana e Centene em 14º, 15º e 18º respetivamente.

A AXA, com 87,3 milhões de euros de prémios emitidos, ocupa o segundo lugar do ranking global, mas a Europa está presente no TOP 25 através da alemãs Allianz em 5º lugar e Munich Re em 12º, a italiana Generali em 7º, a inglesa Prudential em 13º e suíça Zurich em 23º da classificação. No entanto, em outro ranking, de maior grupo por ativos não bancários, a Allianz destaca-se como a maior do mundo com um valor de um milhão de milhões de dólares.

A empresas chinesas têm registado crescimento muito rápidos e já ocupam lugares de topo. Para além da China Life em 3º, a Ping An está em 4º, a People’s Insurance em 10º e a China Pacific em 24º.

O Japão apenas começa a estar presente na lista a partir do 16º lugar com a Nippon Life mas seguem-se 5 grupos: Dai-Ichi Life em 19º, National Mutual em 20º, Tokio Marine em 21º, MS&AD em 22º e Japan Post no último lugar das top 25 a nível mundial.

A Índia coloca apenas uma empresa, a Life Insurance Corporation em 17º lugar, numa classificação que conta com 8 grupos seguradores dos Estados Unidos, 6 da Europa, 6 do Japão e 4 da China.

UnitedHealth Group: Líder mundial tem 115 milhões de clientes

O UnitedHealth Group é o maior grupo segurador do mundo, segundo o ranking da A.M. Best. Absolutamente focalizada na área da saúde, atingiu um volume de negócios de 226 mil milhões dólares em 2018 através de de 320 mil colaboradores e 115 milhões de clientes.

O grupo foi fundado em 1974 e cresceu através de aquisições. Só nos últimos 5 anos duplicou a sua faturação e o número de colaboradores subiu em 50%. Usa como principais marcas a UnitedHealth e a Optum, esta última fundada em 2011 e dedicada aplicações tecnológicas na prestação de serviços de saúde.

A UnitedHealth desenvolve-se a partir de quatro linhas de negócio:

UnitedHealthcare Employer and Individual: Presta serviços de benefícios e planos de saúde para as empresas maiores empregadoras nos Estados Unidos.

UnitedHealthcare Medicare and Retirement: Presta serviços de saúde e bem estar a beneficiários maiores de 50 anos de idade.

UnitedHealthcare Community and State: Presta serviços de saúde a Governos estatais através de um prémio mensal individual destinado a proporcionar cuidados a pessoas com carências económicas ou sub-protegidas do ponto de vista médico pela ausência de um plano de saúde assegurado por um empregador.

UnitedHealthcare Global – Serve 6,2 milhões de pessoas com cuidados médicos em mais de 130 países, essencialmente no Brasil, Chile, Colômbia e Peru.

Sendo o maior grupo segurador do mundo com dados de 2017, o seu volume de negócios cresceu 13% em 2018 pelo que deverá ainda manter-se este ano na liderança global.

Das TOP 25 apenas seis são europeias

A classificação dos 25 maiores grupos seguradores do mundo foi apurado pela norte-americana A. M. Best, agência de rating especializada no setor dos seguros. Os dados são de 2017 foram convertidos para euros à cotação de 31 de dezembro de 2017. Para ordenação do ranking é utilizado o valor em dólares dos Prémios Emitidos, valores retirados de relatórios das empresas, mas contendo informações adicionais conseguidas pelo departamento de pesquisa da A.M. Best. O volume de negócios pode ser maior devido a outras fontes de receitas. Em dezembro deste ano é esperada uma atualização deste ranking com base em valores globais do final de 2018.