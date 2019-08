Até 31 de julho deste ano, foram registadas 602 reclamações no Portal da Queixa sobre cobrança indevida de serviços de Wap Billing, conteúdos subscritos na internet, mais 35,5% face a igual período de 2018. MEO, NOS, Vodafone e Nowo acordaram, no ano passado, um código de conduta para estas situações, mas que não tem impedido as queixas.

“Os operadores móveis continuam vigilantes acerca do tema, cumprem e exigem dos seus parceiros o cumprimento escrupuloso do código de conduta que implementaram para a prestação deste tipo de serviços”, garante a Associação dos Operadores de Telecomunicações (Apritel), ao Diário de Notícias (acesso pago).

“Qualquer situação de fraude que ocorra é imediatamente corrigida”, acrescenta a associação. No que diz respeito às reclamações, a Apritel adianta que os dados de que dispõe “não permitem concluir que há um acréscimo expressivo do número de queixas sobre Wap Billing”, e acredita que estas se vão manter “em níveis baixos”.

A reguladora do setor, Anacom, também vê o nível de reclamações como sendo “residual” no conjunto de queixas. No Portal da Queixa, são as empresas Mobibox (49%), Go4Mobility (21%) e Mobile Apps (7%) que motivaram mais reclamações sobre a cobrança de Wap Billing.