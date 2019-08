Seguro Directo: Chatbot já vende seguros e emite carta verde

A Seguro Directo lançou um chatbot com inteligência artificial para funcionar como um assistente online que interage com os Clientes através de mensagens de texto automatizada. O novo sistema está disponível no website e no Facebook Messenger da marca seguradora e permite a realização de todos os passos necessários na compra de um seguro automóvel e pedido de emissão da carta verde.

Disponível 24 horas por dia e 7 dias por semana, a ferramenta faz igualmente a gestão de documentos sendo possível, nesta primeira fase, o pedido de emissão da carta verde. Para Eduardo Caria, diretor da Seguro Directo, “todas estas inovações e novas tecnologias desempenham um papel crucial na prestação de um serviço diferenciador e com valor acrescentado para o cliente”.

A Seguradora do grupo Ageas e especializada no ramo automóvel, aproveitou para lançar, em simultâneo com o chatbot, uma página de Facebook da Seguro Directo, procurando espelhar a nova imagem “direta, simples e descomplicada”. Nesta página são publicadas campanhas, produtos e conteúdos de cariz pedagógico alinhados com a mensagem “mais simples do que pensa”.

A Seguro Directo está integrada no Grupo Ageas Portugal juntamente com a Ageas Seguros, Médis e Ocidental, ocupando a segunda posição do ranking global no mercado segurador português. O chatbot já está disponível no website da seguradora.