Pedro Pardal Henriques, advogado e porta-voz do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas apresentou uma queixa-crime na Polícia Judiciária esta quarta-feira. A notícia é avançada pelo Expresso que adianta que esta incide sobre esquemas de fraude fiscal praticadas por grandes empresas de transportes de pesados.

A informação terá sido prestada àquele jornal pelo próprio representante dos motoristas de matérias perigosas que denunciam alegados esquemas de fraude fiscal realizadas “por várias empresas representadas pela ANTRAM”.

Entre as empresas denunciadas estarão as cinco que avançaram na terça-feira com uma providência cautelar a pedir a ilegalidade do pré-aviso de greve dos motoristas e dos fundamentos do pré-aviso por considerarem que há um abuso do direito à greve e da boa-fé, já que estava em curso um processo negocial, e que está em causa o princípio da proporcionalidade.

O advogado Pardal Henriques revelou o nome das empresas em causa: “São a Transportes Paulo Duarte, Atlantic Cargo, J Barroso, Alves Bandeira, Transfrota e Tiel“, afirmou.