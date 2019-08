O Governo definiu que na greve de 12 de agosto terá de ser assegurado entre 50% e 75% de serviços mínimos. O grau elevado de “mínimos” decidido pelo Executivo justifica-se pelo facto da paralisação ter sido decretada “por tempo indeterminado” e pelos vários impactos que a greve em questão pode representar para a economia nacional. Além dos 50% e 75%, os serviços considerados essenciais terão 100% de serviço, apontou o Ministro do Trabalho, Vieira da Silva.

Os sindicatos tinham proposto não mais de 25% de serviços mínimos, ao passo que a Antram contrapropôs um mínimo de 75%. Mas além da percentagem de serviços “normais” a que os grevistas serão obrigados, é de salientar também a abrangência destes. Operações de carga e descarga foram incluídos nos serviços mínimos, apontou ainda o governante. “O Governo não hesitará em usar todos os mecanismos ao seu alcance para fazer cumprir os mínimos”, lembrou ainda Vieira da Silva, reiterando o recado já antes deixado por Pedro Nuno Santos.

Com a exigência de 75% dos serviços mínimos, está o abastecimento de combustíveis destinado aos postos das empresas que têm por objeto a prestação do serviço público de transportes de passageiros, telecomunicações, água e energia — leia-se empresas como Carris, Transtejo, EDP Distribuição, por exemplo.

Além disso, também será exigido 75% dos serviços em “transporte e abastecimento de combustíveis, matérias perigosas, medicamentos e todos os bens essenciais destinado ao funcionamento dos estabelecimentos prisionais, centros de acolhimento residencial para crianças e jovens, estruturas residenciais para pessoas idosas, IPSS e Misericórdias”.

Além dos serviços suprarreferidos, também será exigido 75% de cumprimento dos serviços de “transporte de bens alimentares e de primeira necessidade, e alimentação para animais em explorações e animais vivos por razões de saúde e bem-estar animal“.

Na conferência de esta tarde, estão presentes o Ministro do Trabalho, José Vieira da Silva, o ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, e o secretário de Estado das Infraestruturas, Jorge Delgado.

Na conferência, João Pedro Matos Fernandes explicou que apesar de serem necessários 180 motoristas para assegurar a condução de veículos de mercadorias em caso de desrespeito pelos serviços mínimos, o Governo tem “500 pessoas” para ficarem habilitadas para esses serviços. O ministro revelou ainda que os postos da rede de emergência manterão o volume máximo de abastecimento em 15 litros. O ministro apontou ainda que esta rede vai ter 374 postos — mas só será ativada no próprio dia 12.

A decisão do Governo surge depois de um último esforço negocial ter sido encetado na última segunda-feira, dia em que o Ministério das Infraestruturas e Habitação (MIH) propôs uma via alternativa de diálogo, que passaria por ser o próprio Executivo a assumir o desenho da convenção coletiva para o setor que, posteriormente, seria aprovada ou não por patrões e sindicatos.

Contudo, a irredutibilidade dos sindicatos independentes de motoristas, os avanços significativos que a Fectrans tem conseguido nas suas negociações com a Antram e a crescente perceção que a greve destes motoristas é cada vez menos compreensível para os residentes em Portugal levaram o Governo a decidir-se também pelo lançamento prévio de um alerta energético.

Tal como o ECO escreveu em maio último, a declaração de crise energética não obriga a que se espere pela crise propriamente dita para ser decretada, pois a declaração pode avançar a partir do momento em que haja uma “previsão de circunstâncias que possam provocar” a crise, ou seja, basta o Governo entender que uma greve anunciada irá criar “dificuldades no aprovisionamento ou na distribuição de energia”, para poder avançar de imediato com a declaração de situação de crise energética. Uma paralisação alargada de motoristas de matérias perigosas e de mercadorias enquadra-se nesta situação, entendeu o Executivo.

Assim que seja assinado o despacho a decretar uma crise energética, e tal como informou o governo na última paralisação, é possível convocar de imediato os trabalhadores do setor público e privado habilitados para a condução de veículos pesados para compensar a greve dos motoristas, isto além dos militares da Força Aérea, Exército ou Marinha.

(Em atualização)