Allianz World Run capta 250 mil euros para aldeias SOS

Enquadrada na política de solidariedade social da Allianz, foi realizada a 4ª edição da Allianz World Run que, através de mais de 12 mil Colaboradores, conseguiu angariar 50 mil euros por cada Aldeia de Crianças SOS, que irão ser utilizados para o desenvolvimento de cinco países: Chade, Burkina Faso, Nigéria, Bangladesh e Ucrânia.

Mais de 60 países que participaram nesta iniciativa. Divididos por equipas, todos os Colaboradores da Allianz foram desafiados a contribuir, tendo à sua escolha diferentes desportos – corrida, caminhada, bicicleta, futebol, natação, Fitness ou ioga – cuja atividade contava para atingir os quilómetros previstos.

A iniciativa arrancou dia 13 de maio e terminou no dia 11 de agosto e a equipa de Portugal ficou na 35ª posição, conseguindo alcançar um total de 14108 quilómetros. José Francisco Neves, Membro do Comité Executivo da Allianz Portugal e capitão da equipa Portuguesa, afirmou em nome da sua equipa: “estamos muito orgulhosos por podermos ajudar crianças e jovens a terem uma vida mais digna e com melhores condições humanas”.

O apoio angariado na Allianz World Run vai permitir, no Chade, fornecer espaços infantis adequados e kits educacionais para a proteção e bem-estar das crianças refugiadas na capital deste país.

No Burkina Faso, para combater a pobreza extrema, a insegurança alimentar e o encerramento de milhares de escolas, a Allianz vai oferecer bolsas de educação, espaços infantis e serviços de cantina escolar.

Na Nigéria, a Companhia vai ajudar a fornecer água potável, saneamento e higiene para as crianças e famílias vulneráveis.

No Bangladesh, a Allianz vai proteger crianças e mulheres em campos de refugiados, contribuindo com assistência médica e apoio psicológico.

Por último, a Allianz vai apoiar a Ucrânia a travar a vulnerabilidade das crianças, assim como ajudar no melhoramento das estradas em muito mau estado.

Os participantes da Allianz World Run contabilizaram os quilómetros percorridos através da aplicação Runtastic, uma APP da Adidas, com quem a Allianz estabeleceu uma parceria de três anos. Uma das principais plataformas de Fitness digital, a Runtastic oferece programas que motivam as pessoas a fazer um estilo de vida mais saudável.

A Allianz World Run é um evento solidário impulsionado pelo Grupo Allianz. A primeira edição teve lugar em 2016. Nas primeiras duas edições, em 2016 e 2017, estiveram envolvidos colaboradores e mediadores da Allianz de todo o mundo, organizados em equipas de cada país, e que conseguiram atingir mais de 2,7 milhões de quilómetros solidários. Desta forma, a Allianz já conseguiu doar 1,1 milhões de euros às Aldeias de crianças SOS.