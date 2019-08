Central De Cervejas tem Programa de Segurança Rodoviária

Com uma frota de 700 viaturas, que distribuem bebidas em todo o país, a Central de Cervejas (SCC) implementou o sistema telemático Cartrack em todos os veículos. Os dispositivos tecnológicos instalados permitem obter informações sobre as viaturas em tempo real e, neste caso, foi instalado um sistema personalizado que dá “a todos os colaboradores informações sobre comportamentos ao volante”.

A SCC “quis dotar os seus colaboradores com um sistema que permitisse a prevenção da sinistralidade, através da adoção de comportamentos seguros, seguindo a máxima conhecer para melhorar”. Nesse sentido, recorreu a esta ferramenta tecnológica, afirma a Cartrack.

O programa começou a ser implementado no início de 2019 e o grande desafio é a melhoria geral dos comportamentos ao volante. O sistema permite acompanhar quatro parâmetros – velocidade, paragens, curvas e acelerações bruscas assegurando, segundo Ângela Correia, safety environment health manager da Central de Cervejas , que com base nestas informações, “cada trabalhador recebe um relatório semanal com os quatro parâmetros, que permite atribuir um score”. A informação é privada mas permite fazer uma leitura global. “Em cada mês é calculado um score acumulado de cada equipa que permite estabelecer um ranking de equipas”, diz. “Desta forma, criou-se uma rivalidade saudável entre as equipas que competem para ter um melhor score”, conclui Ângela Correia.

A Sociedade Central de Cervejas nasceu em 1934 e tem sede em Vialonga, Vila Franca de Xira. Em 2008 passou a integrar o grupo Heineken, grupo cervejeiro holandês. A empresa conta com marcas como a Sagres, Bohemia, Heineken, Luso e a recém-adquirida Água Castelo.