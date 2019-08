Para os mais aficionados da Hendrick’s, o gin com um sabor peculiar, que resulta da infusão de rosas e pepino, o nome de Lesley Gracie não será de todo desconhecido. Ela é a mulher que criou a famosa receita e que supervisiona diariamente todo o gin processado na destilaria situada no coração da Escócia. É ela também quem inspira uma das experiências com que a marca se está a ativar este verão em Londres.

“Portals of the Peculiar” é uma série de eventos multissensoriais que convidam os apreciadores e os mais curiosos a escapar ao convencional e a abraçar o mundo peculiar da marca. Eventos criados que trazem para a cidade o mundo que inspira a mais recente campanha “Escape”.

Por Londres, e em locais por onde passam diariamente milhares de pessoas – como a estação de King’s Cross, há portas que convidam os consumidores a explorar e a ter uma experiência de marca. A ideia criativa passa por mostrar que nada é exatamente o que parece, transportando-os para um mundo onde o ambiente cheira a uma infusão de rosas e pepino, alterando a sua rorina diária e levando-os a ir, para além do óbvio.

Já a Lavandaria da Lesley ,em Shoreditch, é uma experiência interativa, onde os visitantes podem interagir com a marca, descobrindo o que a torna única. Uma experiência de 45 minutos e que conta com um elenco de personagens e situações inusitadas, e onde mais importante que roupa limpa é abrir as portas a perspetivas frescas.

Um tipo de comunicação e de ativação a que a marca já não habituou, para mostrar que é e que pensa diferente dos outros gin’s.