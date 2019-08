Lucros das retalhistas animam Wall Street

A Bolsa de Nova Iorque abriu esta quarta-feira em alta, com os investidores animados pelos resultados das principais retalhistas norte-americanas, que demonstram que o consumo privado ainda está em níveis robustos, afastando assim alguns dos receios de que a economia norte-americana possa vir a abrandar.

O índice industrial Dow Jones abriu a valorizar 0,70% e o índice alargado S&P 500 0,74%. As ações das tecnológicas foram as que mais subiram, com o Nasdaq a avançar 0,86%.

Os mercados norte-americanos têm sido castigados nas últimas três semanas pela crescente incerteza em torno do futuro do conflito comercial entre os EUA e a China, e também pelos dados económicos que têm apontado para um abrandamento pronunciado nas maiores economias do mundo.

Os investidores estão na expectativa sobre as medidas que as autoridades vão tomar para tentar estancar o continuo abrandamento económico, nomeadamente entre os principais bancos centrais — Reserva Federal e Banco Central Europeu — e das maiores economias que apresentam sinais claros de abrandamento, como é o caso da Alemanha e dos EUA.

No entanto, a ansiedade parece ter diminuído um pouco esta quarta-feira quando as maiores retalhistas dos EUA, como a Target e a Lowe, apresentaram um aumento nos lucros e nas vendas no segundo trimestre do ano, demonstrando que o consumo privado ainda se apresenta em níveis sólidos, apesar da incerteza que está a levar os investidores e as empresas a adiarem decisões de investimento que poderiam dar um novo impulso à economia.