Allianz cresce na América Latina

A Allianz está a adquirir a operação do ramo automóvel e a carteira de seguros de imóveis e de acidentes pessoais à seguradora brasileira SulAmérica por 667 milhões de euros (3 mil milhões de reais) com vista ao reforço da sua posição na América Latina.

Com esta transação a Allianz torna-se uma das três principais seguradoras no mercado brasileiro, com uma quota de cerca de 15% no setor automóvel e de 9 por cento no seguro de imóveis e acidentes pessoais. A operação irá ainda permitir um maior investimento em tecnologias digitais e disruptivas.

Os prémios emitidos em 2018 pelas unidades de negócio adquiridas à seguradora brasileira totalizaram 806 milhões de euros, com o ramo automóvel a atingir 762 milhões e as operações relacionadas com os seguros de imóveis e de acidentes pessoais 45 milhões.

A seguradora de origem alemã acentua que, com um volume de prémios emitidos de 16 mil milhões de euros e uma taxa de crescimento de 6% em 2018, o mercado de seguros de imóveis e acidentes pessoais no Brasil é muito atrativo.

“Com a aquisição das operações de seguro de imóveis e de acidentes pessoais da SulAmérica, demos mais um grande passo no reposicionamento estratégico do nosso negócio na América Latina”, refere Oliver Bäte, diretor executivo da Allianz SE, citado num comunicado da seguradora. “Estamos a alcançar uma clara posição de liderança que nos permite competir efetivamente no mercado de seguros de imóveis e de acidentes pessoais, o qual se encontra em crescimento da maior economia da América do Sul”.

A transação deverá ser concluída nos próximos 12 meses, aguardando aprovações regulatórias.