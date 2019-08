AXA considera os veículos elétricos mais perigosos

O segmento de carros de luxo e os SUV com motor elétrico podem ter 40% mais possibilidades de causar acidentes do que os veículos equivalentes com motor a combustão interna, diz um estudo realizado pela AXA e citado pela Reuters.

No entanto, os números e factos, baseados nas tendências iniciais dos dados de sinistros com automóveis elétricos e ainda não estatisticamente significativos, permitem – segundo o departamento de pesquisa e prevenção de acidentes da AXA-, recolher alguns indícios: