A EDP, através da EDP Ventures, acaba de investir meio milhão de euros numa startup portuguesa que ajuda os condutores de camiões de transporte de mercadorias a fazerem os seus percursos de forma otimizada. A empresa promete que os motoristas conseguirão poupar tempo entre as deslocações e, sobretudo, combustível, que representa cerca de 40% do orçamento das empresas de transporte.

“O setor dos transportes continua a ter um peso demasiado elevado nas emissões de CO2, sendo o transporte de mercadorias uma grande parte deste problema. Assim, e em linha com a aposta que a EDP tem feito na mobilidade sustentável, acreditamos que fazem parte deste futuro o desenvolvimento de soluções inteligentes de condução que promovam uma redução significativa do consumo de combustíveis fosseis”, justifica Luís Manuel, administrador da EDP Inovação, em comunicado.

A Fuelsave — assim se chama a startup — está a desenvolver uma solução que recolhe dados eletrónicos de cada camião e analisa-os, descobrindo os diferentes parâmetros de condução que podem ser influenciados com impacto no consumo de combustível. “Desta forma, e sem aumentar o tempo de cada viagem, as empresas de transporte de mercadorias conseguem reduzir o principal custo”, lê-se na nota.

Tudo isto acontece através de um dispositivo que é instalado nos camiões e com recurso a um telemóvel ou a um tablet. Assim, os condutores têm apoio constante e personalizado nas suas deslocações. A solução, que começou a ser desenvolvida no ano passado pela Fuelsave, tem um pedido de patente em curso pelo seu aspeto diferenciador face ao que existe no mercado.

Os primeiros resultados, obtidos graças aos projetos-piloto que a startup tem em mais de 100 camiões de várias transportadores nacionais de mercadorias, apontam para uma poupança de combustível de, em média, 20%.

“Estamos a apostar na alteração do panorama da mobilidade urbana e de transportes, que acontecerá durante as próximas décadas: solucionar problemas como a redução do consumo de combustível e emissões e uma condução mais segura e automatizada”, afirma Luís Mendes, diretor da Fuelsave, em comunicado, acrescentando que a participação da EDP nesta ronda de investimento vem “confirmar o sucesso” do trabalho da startup.