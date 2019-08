Já nos ensinou a decorar a casa, mas agora o novo catálogo do Ikea traz também as respostas às grandes questões das nossas vidas – das relações às inseguranças, e até promete responder aos grandes mistérios do universo.

Chama-se “The Book That Will Change Your Life“ e é a mais recente campanha do grupo sueco para os mercados dos Emirados Árabes Unidos, Egito e Qatar, e assinada pela agência Memac Ogilvy, do Dubai.

Uma campanha que recorre ao humor para promover o catálogo de 2020 da marca e que transforma o protagonista Ali numa espécie de guru com conselhos para os maiores desafios das nossas vidas.