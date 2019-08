O cenário de hard Brexit é cada vez mais provável e a moeda do Reino Unido afunda. Poucos dias antes do regresso dos deputados ao trabalho, o Governo britânico prepara-se para pedir à Rainha Isabel II que suspenda o Parlamento, o que poderá facilitar a intenção do primeiro-ministro Boris Johnson de avançar com uma saída da União Europeia (UE) sem acordo.

A notícia avançada pela BBC (acesso livre, conteúdo em inglês), já foi confirmada pelo primeiro-ministro britânico. Se a rainha aceitar a suspensão, os trabalhos só serão retomados a 14 de outubro, o que deverá bloquear contra qualquer iniciativa da oposição de impedir um hard Brexit.

Johnson negou que o pedido de suspensão tenha como motivação impedir que seja delineado um acordo de saída e garantiu que há “amplamente tempo” para o fazer. Os mercados viram, no entanto, a situação de forma diferente.

“Esta será uma manobra com o objetivo de impedir a interferência do Parlamento nos seus planos de sair abruptamente da União Europeia a 31 de outubro”, disse Ricardo Evangelista, analista da ActivTrades, em Londres, sobre as “perdas substanciais” da moeda.

A libra esterlina, que havia valorizado nas últimas sessões graças às perspetivas que os deputados conseguissem travar a saída sem acordo, aprofundou as perdas com que abriu a sessão. A divisa deprecia-se 0,5% contra a par norte-americana, para 1,222 dólares, e 0,7% contra a moeda única, para 1,10 euros.

Apostas contra a libra ainda têm espaço para crescer

Os analistas do ING já antecipam que o par libra/dólar norte-americano quebre a barreira dos 1,20 nos próximos dois meses “com o aumento do risco de um Brexit sem acordo”, bem como a “ameaça de eleições antecipadas”. Sublinham que apesar de as posições curtas especulativas serem significativas, ainda estão abaixo dos máximos de 2017. “Isto significa que, à medida que que a probabilidade de um Brexit sem acordo aumenta, o short-selling ainda poderá aumentar mais“, acrescentou o banco.

Em sentido contrário à queda da libra, a bolsa britânica segue em alta. O FTSE 100 sobe 0,35% para 7.111,45 pontos. Os juros da dívida britânica a dez anos não sinalizaram o risco de forma expressiva, negociando esta quarta-feira em ligeira alta, próximos de 0,45%.

As negociações nos mercados britânicos ficarão dependentes dos desenvolvimentos do processo de saída. O Parlamento britânico será suspenso a meio de setembro, pouco mais de um mês antes do prazo final para o Brexit, marcado para o dia 31 de outubro. Irá retomar apenas a 14 de outubro, com um discurso da Rainha Isabel II, sendo que Johnson afirmou que esta será “a oportunidade de os parlamentares expressarem as suas posições” sobre o “ambicioso programa legislativo” do Governo para depois do Brexit.

O pedido de suspensão da Câmara dos Comuns acontece depois de Boris Johnson ter rejeitado a ideia de mais de 100 deputados de convocar o Parlamento britânico durante as férias, devido à possível escassez de alimentos e outros bens no caso de um Brexit sem acordo.

O Sunday Times divulgou um estudo confidencial do Executivo sobre as consequências mais prováveis de uma saída do Reino Unido da UE sem acordo e que refere um período de escassez de combustível, alimentos e medicamentos e o caos nos portos britânicos. Vários economistas têm avançado tais cenários, mas os defensores do Brexit têm rejeitado as previsões, consideradas alarmistas.

Já o gabinete do primeiro-ministro considerou que o dossier publicado está “desatualizado”. Boris Johnson mantém a posição, definida logo na campanha eleitoral: o Reino Unido irá deixar a União Europeia a 31 de outubro, “com ou sem acordo”. O primeiro-ministro britânico defende ainda que deixar a UE não representa qualquer ameaça para o Reino Unido e que poderia ser mantida uma “fantástica relação comercial” com o bloco.

