O Governo francês está a trabalhar assumindo que o Reino Unido vai abandonar a União Europeia sem um acordo, um cenário que ambos os lados dizem querer evitar, mas que Paris assume agora como sendo o cenário mais provável, de acordo com um responsável do Governo francês, citado pela agência Bloomberg.

O cenário de uma saída sem acordo passou a ser o cenário central, o que significaria a imposição de controlos nas fronteiras com o Reino Unido, entre outras restrições ao comércio e livre circulação de bens e pessoas aplicadas aos países que não fazem parte da União.

Estes comentários surgem numa altura em que o novo primeiro-ministro britânico tem insistido na necessidade de alterar o acordo alcançado entre a União Europeia e o Reino Unido, na altura representado por Theresa May. Os líderes europeus têm estado unidos na rejeição de novas negociações. Boris Johnson tem insistido que o Reino Unido irá abandonar a União Europeia a 31 de outubro, com ou sem acordo.

Mesmo que não haja acordo, os líderes europeus contam que o Reino Unido pague os 39 milhões de libras da fatura do divórcio, algo que Boris Johnson conta que não aconteça em caso de Brexit sem acordo.

Boris Johnson tem encontro marcado esta quarta-feira com Angela Merkel em Berlim e com Emmanuel Macron em Partis na quinta-feira. No sábado, os líderes estarão reunidos, juntamente com Donald Trump, no encontro do G7, que decorre em Biarritz, no Sul de França.