A chanceler alemã Angela Merkel e o primeiro-ministro britânico Boris Johnson vão encontrar-se na próxima quarta-feira para discutir os planos do Reino Unido de abandonar a União Europeia. Citada pela Reuters (conteúdo em inglês), Merkel garante que Berlim está pronta para uma saída sem acordo. Declarações que surgem no dia em que se soube que Downing Street antecipa um cenário de caos em caso de hard brexit.

De acordo com a agência noticiosa, Boris Johnson pretende convencer os líderes europeus a reabrir as negociações relativas ao Brexit ou, em contrapartida, enfrentar as consequências de uma saída abrupta por parte do seu segundo maior membro a 31 de outubro. Sem um acordo que permita mitigar os impactos económicos de tal movimento, os governos e empresas europeias antecipam que possa gerar fortes perturbações.

“Ficamos contentes com todas as visitar, e precisamos de conversar e de encontrar boas soluções”, afirmou a chanceler citada pela Reuters. “Estamos preparados para qualquer resultado, mesmo que não consigamos um acordo. Mas, em todos os casos, farei um esforço para encontrar soluções – até o último dia de negociações”, garantiu, acrescentado acreditar que será “sempre melhor uma saída com acordo do que sem um”. “Mas se isso não for possível, estaremos igualmente preparados para a alternativa.”

Já antes, o porta-voz da chancelaria Steffen Seibert, tinha dado conta de que “esta questão não se negoceia de forma bilateral” entre Londres e cada um dos Estados-membros, “porque o que o Reino Unido pretende é abandonar a União Europeia”. “A UE são 27 Estados que se mantêm unidos, que têm uma postura comum, um rumo comum e uma linha comum em relação ao ‘Brexit’”, acrescentou, referindo que “todos [os 27] lamentam” a saída do Reino Unido.

O jornal britânico TheSunday Telegraph, que deu este domingo a conhecer o plano de contingência do governo britânico, avança que Boris Johnson está pronto a dizer a Merkel que o Parlamento britânico não conseguirá travar a saída. Também hoje foi conhecida uma carta dos deputados britânicos pedindo ao primeiro-ministro que cancele as férias parlamentares e que chame os deputados para que estes possam ficar a par dos trabalhos do executivo.