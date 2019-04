A primeira-ministra britânica vai visitar a chanceler alemã Angela Merkel em Berlim esta terça-feira. O objetivo do encontro é tentar resolver o impasse em torno da saída do Reino Unido da União Europeia (UE), avança a agência Reuters (acesso livre, conteúdo em inglês), com base no anúncio feito por Steffen Seibert, um porta-voz do Executivo alemão.

Até agora, a dirigente alemã tem tido posições conciliadoras nas cimeiras europeias e estará mais inclinada para aceitar o mais recente pedido de May, que estabelece o dia 30 de junho como o dia D. Já o presidente francês, pelo contrário, está contra uma extensão do Artigo 50.º, sem que haja uma estratégia clara e definida, “credível e com apoio político”, disse Emmanuel Macron, acrescentando que União Europeia não pode ficar “para sempre refém de uma crise política no Reino Unido”.

A reunião entre as governantes tem início ao meio dia (11h00 em Portugal) e decorre apenas um dia antes de um Conselho Europeu que vai avaliar o pedido de adiamento do Brexit feito por Theresa May. Recorde-se que a governante voltou a pedir, na semana passada, um adiamento do prazo do Brexit para o final do mês de junho. Em Bruxelas, os Estados-membros deverão tomar uma decisão final na quarta-feira.

Para já, segundo fonte oficial da UE, sabe-se que Donald Tusk, presidente do Conselho Europeu, defende uma longa extensão do Brexit, que arrasta a concretização da saída do Reino Unido da UE para março de 2020.