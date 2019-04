May pede extensão do Brexit para 30 de junho

A primeira-ministra britânica voltou a pedir uma extensão do Brexit. Theresa May endereçou ao presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, um pedido para alargar o artigo 50 para 30 de junho. Esta decisão chega numa altura em que relatos indicavam que Tusk iria tentar convencer os líderes europeus a conceder uma extensão de um ano para a saída do Reino Unido, com a possibilidade de um Brexit mais cedo caso os deputados britânicos aceitassem o acordo.

A proposta de May também contempla um prazo flexível caso o documento com os termos de saída tenha luz verde. “O Governo vai querer chegar a um calendário de ratificação que permita ao Reino Unido sair da União Europeia antes de 23 de maio de 2019 e, portanto, cancelar as eleições do Parlamento Europeu, mas continuará a fazer preparações responsáveis ​para realizar as eleições, caso isso não seja possível,” escreveu May na carta enviada a Tusk, adianta o The Guardian (acesso livre/conteúdo em inglês).

Este é o segundo pedido de adiamento de May, mas que propõe a mesma data. Na altura, os líderes europeus aceitaram a extensão do artigo 50 até 22 de maio, com a condição de que o acordo de May fosse aprovado no Parlamento britânico. O acordo foi chumbado pela terceira vez, e o Reino Unido tem agora de decidir o que fazer até 12 de abril, quer seja apresentar novas propostas ou sair sem acordo.

A primeira-ministra britânica encontra-se ainda a tentar aprovar o documento que firmou com Bruxelas, que poderá ser votado pela quarta vez pelos deputados, e para o conseguir virou-se para o líder da oposição, Jeremy Corbyn, com quem está a negociar. May deixou, no entanto, a garantia de que se iria demitir caso o acordo fosse aprovado no Parlamento.

(Notícia atualizada às 9h48)